Rafael Vaz se despidió de los hinchas de la U: "Gracias Chile por todo, hasta pronto"

El defensor brasileño Rafael Vaz, quien se transformó en jugador de Goiás de Brasil al no llegar a acuerdo con la dirigencia de Universidad de Chile, dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedirse de los hinchas.

"Con sentimiento de gratitud profunda, me gustaría agradecer a este equipo que me recibió tan bien, dnde fui muy feliz este año 2018 en Chile. A los aficionados que me aceptaron y apoyaron en el momento difícil que pasé", escribió el brasileño en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agradeció "a toda la prensa chilena, comisión técnica, directores, funcionarios de La U. A los amigos que hice dentro y fuera de campo, mis compañeros de equipo, muchas gracias".

Finalmente, el jugador apuntó: "No escondo mi tristeza porque ya siento nostalgia, pero estoy seguro de que seguiremos caminos diferentes pero con el mismo sentimiento en el corazón, de respeto, garra, raza y amor por ustedes. Gracias Universidad de Chile, gracias Chile por todo... Hasta pronto".