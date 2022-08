Roberto Nahum, director de Azul Azul designado por Sartor: Estoy esperando explicaciones de Clark

El director de Azul Azul Roberto Nahum, designado por Sartor, sostuvo que espera que el presidente de la concesionaria que dirige los destinos de Universidad de Chile, Michael Clark, entregue explicaciones por una serie de situaciones en medio del complejo momento que atraviesa el club.

Para el ex Decano de Derecho de la casa de estudios U. de Chile, lo que vive el equipo "laico" se trata de "una situación compleja en lo deportivo" de la cual tiene esperanza de "salir adelante", según expuso en entrevista con El Mercurio.

Nahum sostuvo que para él no es tan claro que el Directorio esté quebrado, pese a la carta que enviaron los representantes de la Casa de Bello en el directorio, Carolina Coppo y Andrés Weintraub, pues "yo no he escuchado a la rectora. Vi una nota no firmada, pero con pie de firma de los representantes de la universidad (...) como abogado no le atribuyo valor a una nota no firmada".

"Yo no conocía a Michael Clark", siguió el director, comentando que Cristián Aubert lo invitó a formar parte de esta mesa "sabiendo mi trayectoria con la U. de Chile, como una muestra de mayor cercanía del Grupo Sartor con la universidad".

"Mi objetivo es hacer saber que espero alguna explicación. Fui designado por Sartor, pero no pertenezco a Sartor. Hasta este momento, no he visto nada que contraríe los principios de la universidad, pero como estoy escuchando y viendo publicaciones de prensa que manifiestan aprensiones y aparentes vínculos de ciertas personas...", agregó.

"Estoy esperando explicaciones de Clark. Si uno no recibe explicaciones, tendré que pedírselas", continuó, sumando que lo que debe aclarar el timonel de la concesionaria es "verificar estas cosas. Pueden existir muchas situaciones aparentemente incorrectas por las que uno espera escuchar a la otra persona. No he visto ilegalidad, pero se publica que hay ilegalidades. Por eso espero explicaciones satisfactorias", aportó.

Sobre el presente en el torneo, dijo que "los resultados hablan solos. (Clark) no lo ha hecho bien", mientras que manifestó que el presidente de AA "va a saber que estoy precupado, como le manifesté el viernes. Por su propia imagen es conveniente que hable y explique".

Nahum también habló sobre la incorporación de la ex ministra Cecilia Pérez al Directorio: "Me sorprendió que haya llegado, pero no es ilegal", y sobre Mauricio Etcheverry, que fue fichado por el club, expresó que "me llama la atención (...) no es el ideal, pero atendida la función que cumplirá, no es motivo de designación de directorio contratar a honorarios a una persona. Yo no lo habría contratado".

Por otra parte dedicó palabras a las dudas sobre la propiedad de Azul Azul: "Eso tampoco lo sabemos de otros clubes. Hay una obessión con la U".

Por último, dedicó algunas frases a la elección de una casa de apuestas como auspiciador de la U: "Nadie hizo objeción. No creo que haya sido irregular en ese momento. Recién se están discutiendo normas (...) si fuera ilegal, tendría que deshacerse".