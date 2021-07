Roberto "Tomatín" Rojas: Es el momento para que en la U juegue un arquero de proyección como Campos

El ex arquero de Universidad de Chile, Roberto "Tomatín" Rojas, aseguró que este era el momento para que el cuadro azul le diera la posibilidad al joven arquero Cristóbal Campos de agarrar la titularidad, en lugar del hoy capitán Fernando de Paul.

"El problema está, y no es su culpa (de De Paul), en que si llega un momento en que pueden transferir a un arquero y no lo hacen teniéndolo con contrato, yo no sé para qué traen jugadores, quizás los quieren eternizar", apuntó en Al Aire Libre en Cooperativa.

"No sé cuál es el proyecto de Universidad de Chile, yo creo que este era el momento para que se produzca el ingreso de un arquero de proyección como Campos, lamantablemente él ahora se ve envuelto en esta situación incómoda", agregó.

Sobre De Paul, aseguró que "el está envuelo en una situación incómoda, pero Campos va a ir agarrando protagonismo porque es un chico que si lo saben proyectar bien tiene proyección internacional por la capacida que tiene".

"Eso lo ve la gente que está ahí a diario. Esto es como ocurrió con Johnny Herrera que un día el técnico se dio cuenta que estaba para pegarle una "patada en el poto" a Sergio Vargas y "Tomatín" Rojas, chao a los dos y agarró el arco y el protagonismo durante años, eso se da solo", complementó.

Finalmente, sobre las opciones de Campos, aseguró que "esto es al día a día, medir capacidades, se deben ver proyección, capacidad y una serie de cosas que se deben observar en el ámbito profesional".