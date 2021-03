Rodrigo Goldberg: Con Dudamel nos dijimos cosas a la cara y no nos guardamos nada

El director deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg contó que tuvo una tensa conversación con el entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, luego de los dichos del venezolano acerca de la conformación del plantel para la temporada 2021, tras la cual quedaron de acuerdo en la importancia de trabajar en una mejor comunicación.

"Nos juntamos en un café cara a cara, fue una conversación franca, no ausente de tensión. Me expuso el porqué había manifestado lo que manifestó, yo le dije lo que yo pensaba, primero como directivo y segundo como persona, ex jugador, y nos levantamos los dos con un estrechón de mano entendiendo que fallamos ambos, no solo en la comunicación", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es algo que tenemos que mejorar y nos levantamos con ese compromiso. En este tiempo hemos trabajado en eso, tenemos mejor comunicación, pero es algo de todos los días. Hay que reforzar día a día, nos dijimos cosas a la cara, no nos guardamos nada y quedamos bien después de eso. Es bueno no estar de acuerdo en todo, pero cuando se dice todo, no quedan cosas pendientes", agregó Goldberg.

El ex atacante de los azules también se refirió al complejo momento que atraviesa el plantel, con 12 bajas a causa del Covid-19 para el duelo de este miércoles con San Lorenzo, y afirmó que harán una investigación para conocer las razones del contagio, aunque lo más importante es resguardar la salud de los futbolistas.

"Nos tocó bien duro, fueron varios los jugadores que salieron contagiados. Pero vamos con el ánimo arriba", sostuvo.

"Más allá de si fue un descuido, nosotros hemos seguido el protocolo, no solo el del Minsal y la ANFP, además tenemos uno propio mucho más estricto, pero obviamente lo vamos a revisar, a chequear y hacer una trazabilidad interna para saber qué sucedió", expresó.

"En ese sentido uno siempre tiene que estar dispuesto y llano a revisar sus procesos, lo que pasó a nosotros pudo pasar a otros. Ya haremos la determinación, pero lo más importante, más allá de la investigación, es que nuestros jugadores estén bien", afirmó el directivo de los azules.

Igualmente dedicó palabras a cómo se realizan los fichajes en la U, aclarando que junto a Sergio Vargas "concluimos que la mejor forma era que el club fuera el encargado de contratar a los jugadores", mientras que contó que aún está la opción para que Jimmy Martínez y Nicolás Guerra partan a préstamo.