Rodrigo Goldberg: Nosotros armamos el plantel de la U para poder pelear el campeonato

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, se refirió al presente y los buenos resultados que ha cosechado el club en los últimos partidos, afirmando que armaron un plantel para "pelear el campeonato".

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el directivo nos comentó que: "Entendemos que tenemos un equipo que nos puede ayudar a lograr cosas importantes. Nosotros armamos un plantel en la U para pelear el campeonato".

"Anhelamos luchar por el título, pero tampoco me vuelvo loco pensando en que si no campeonamos será un fracaso. Yo nunca he sido amigo de los logros instantáneos, porque eso además de ser poco probable en el tiempo es inestable", remarcó.

Del mismo modo, recordó que: "Creo que en la medida de que vas consolidando un proceso puedes mejorar sobre lo bueno que has cosechado. Un ejemplo personal es lo que me ocurrió en la U fue pelear la liguilla de descenso en los años 90, después vino Arturo Salah en el '92 y recién fuimos campeones en el '94".

"Yo creo en ese tipo de pasos y de plazos. Este equipo que rearmamos ahora está en construcción todavía y puede rendir mucho más", agregó.

Por otro lado, el "Polaco" nos habló sobre la demanda que recibieron de parte de Angelo Araos, quien los acusó de su derecho a recibir un porcentaje de la transferencia a Corinthians, señalando que: "No lo he estudiado mucho, pero está siendo analizado por el área legal".

Finalmente Goldberg dijo en la previa del duelo que tendrán los "Azules" esta tarde ante Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores que: "El plantel está bien, hay muchas sonrisas y me hace tener optimismo".

Además, tal como supimos en nuestro programa, Fernando de Paul finalmente será baja para el choque ante los brasileños, por lo que su lugar será ocupado por el juvenil Cristóbal Campos.