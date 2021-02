Waldo Ponce: Desde hace dos años que preocupa lo que ocurre con la U

El ex futbolista chileno Waldo Ponce, habló del momento que vive Universidad de Chile tras el término de la última temporada del fútbol chileno, mencionando que para él la forma en cómo se ha manejado el club en el último tiempo es "preocupante".

En diálogo con nuestro programa La Ruta del León de Al Aire Libre TV, el zaguero con pasos por el elenco estudiantil comentó que: "Desde hace dos años que venimos preocupados por lo que ha ocurrido con la U. No es novedad todo lo que ha pasado, el hincha ha sufrido mucho".

"Sí es cierto que hubo un segundo año mejor, está la posibilidad de armar un buen plantel y participar en una copa internacional, que para cualquier jugador es motivante. Ojalá este 2021 sea el del repunte", subrayó.

Del mismo modo, hizo hincapié en que: "Creo que hay que preguntar a la gente que está a cargo del club qué es lo que se busca. La U debiese pelear el campeonato, como se debe. Hay que tener claridad de lo que se quiere hacer".

Por otra parte, el multicampeón con los azules se refirió a las salidas de Walter Montillo y Matías Rodríguez, diciendo que: "Me dolió que jugadores de tanta categoría y con historia se tengan que ir. Una camiseta enmarcada no es suficiente para despedir a un miembro del club".

"Para mí, un jugador que tiene experiencia no puede salir de un equipo si es que no viene uno más joven que esté realmente capacitado para quitarle el puesto. Es el caso de Matías (Rodríguez) por ejemplo, tiene que irse pese a que no apareció alguien que lo hiciera perder su lugar en el plantel", sentenció.