Walter Montillo dio vida a ejemplar agencia de jugadores jóvenes

Con 36 años el futbolista de Universidad de Chile Walter Montillo dio por finalizados sus estudios secundarios hace un mes, y a partir de esa experiencia creó junto a dos socios la agencia ByP Argentina Fútbol, la cual tiene como objetivo ayudar a jóvenes jugadores a enfocarlos en terminar su educación y estar en un aprendizaje constante en variados aspectos relacionados con el balompié profesional.

"A lo largo de mi carrera me fui encontrando con muchos que se olvidaban un poco de los valores, del respeto al entrenador, a la gente que trabaja en el fútbol, al hincha. O veía algunas notas que las que no sabía interpretar las preguntas o respondían casi siempre lo mismo. Con este proyecto podemos ayudar a los chicos que tienen las condiciones futbolísticas y las ganas de aprender para que terminen el colegio y se formen para otra cosa, porque no todos logran vivir del fútbol", contó Montillo en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"Tratamos de explicarles que no es tan fácil ser jugador de fútbol. De mi generación hubo un montón, pero lo normal es que no lleguen todos", añadió.

"Les explicamos que después del fútbol hay vida. Conocemos los casos de PF, entrenadores, y analistas de videos que quisieron ser jugadores, no llegaron pero se prepararon para hacer otra cosa y están felices también", complementó.

La empresa de Montillo la armó junto a su agente, Sergio Irigoitia, y a Jeremías Caggiano, también ex futbolista con paso por Universidad Católica.