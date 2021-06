Fernández Vial y Lautaro no serán programados a la espera de informe de la Comisión Jurídica de la ANFP

La historiada situación que viven los clubes Lautaro de Buin y Fernández Vial sumó un nuevo capítulo este viernes, pues el Consejo de Presidentes de la ANFP pidió un informe a la Comisión Jurídica sobre cómo debe actuar en relación a los ascensos y descensos tras el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Según supimos Al Aire Libre en Cooperativa, este fallo se acatará sí o sí, pero de momento la actuación de ambos clubes en los respectivos torneos está suspendida, hasta que se tenga este informe antes señalado, pese a que sí están habilitados para jugar en Copa Chile.

La Comisión Jurídica de la ANFP tendrá que informar sobre la correcta ejecución del veredicto y hasta que ello no se concrete, los clubes no serán programados en los torneos.

De esta manera, la comisión cumplirá su rol de asesorar al directorio y al Consejo las decisiones que impliquen la interpretación y aplicación de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación, buscando de esta manera que se ejecute de manera correcta la implementación del fallo del tribunal.

Durante el consejo de este viernes el presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, realizó una férrea defensa sobre Lautaro de Buin, mientras que recibió duras respuestas por parte de Juan Tagle, Victoriano Cerda, Felipe Muñoz, Edmundo Valladares y Jorge Yunge, secretario de la ANFP.

