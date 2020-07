Moreno le respondió a Guevara por el retorno del fútbol: Es posible que no sepa de este tema

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, le respondió al Intendente de la Región Metroplitana, Felipe Guevara, quien señaló este jueves desde San Carlos de Apoquindo sobre una posible fecha para el retorno del fútbol que "ni siquiera hay una estimación" y que "no se ha conversado ni con la ANFP ni con los clubes".

Sobre esto, el timonel del ente rector del balompié nacional dijo que "es posible que el señor Intendente no tenga la información o no sepa de este tema, porque no ha participado en las reuniones que llevamos desde hace cuatro meses con los ministerios del Deporte y de Salud".

"Por lo demás, el regreso del fútbol no es algo que atañe solo a la Región Metropolitana, si no que a una gran parte del país. Las autoridades han avalado nuestros protocolos, tienen muy claro los plazos que nos hemos puesto que, por cierto, siempre estarán supeditados a la condición epidemiológica y la seguridad de todos los actores que intervienen en el fútbol", apuntó.

En relación al regreso a las prácticas de los clubes de zonas en cuarentena, Moreno afirmó que "esperábamos con ansias el regreso a los entrenamientos. Trabajamos duro durante cuatro meses con el Ministerio del Deporte y con el Ministerio de Salud, de tal manera de dar todas las garantías de que este proceso se realizaría con el mínimo riesgo posible".

"El volver a las prácticas tiene como objetivo prepararse para la competencia. La autoridad lo entiende así también y debemos ir desarrollando las tres fases de entrenamiento antes de regresar a nuestro torneo, siempre alineado con lo que dictamina la autoridad sanitaria y con el resguardo de la salud de las personas como prioridad", indicó.