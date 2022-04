Sebastián Moreno: El fútbol está peor que cuando me fui

Sebastián Moreno, ex presidente de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP), fue crítico de la gestión liderada por su sucesor, Pablo Milad, y expresó que el balompié está peor de cuando él dejó el cargo, y que le duele ver los errores que se han ido cometiendo.

"No sentí ningún ánimo de revancha. Ver al fútbol en crisis a cualquier amante del fútbol le duele. Duele profundamente ver todos los días en titulares cagada tras cagada. Te duele ver que lo que se construyó, y que de verdad te costó, se cae al suelo y se desmorona a pedazos", dijo el abogado en entrevista con La Tercera.

Moreno expresó que lo ideal para el fútbol nacional sigue siendo buscar la separación entre el fútbol profesional y la Federación.

"Con la carencia de gobierno corporativo, en el modelo actual, la ANFP es ingobernable. ¡Basta ya! El momento de realizar la separación es ahora. En 2019 nos comunicamos con la FIFA para acelerar el proceso e, incluso, recibimos borradores para homologar los estatutos de la federación. La misma FIFA nos entregó los requisitos mínimos obligatorios para una buena gobernanza y apuntó a temas clave que hoy no existen, como la separación de poderes entre la liga y la federación, y la creación de una asamblea o directorio que dé cuenta de la representatividad de los diferentes estamentos del fútbol y no dependa solo de los clubes. Esta estaría compuesta por un presidente que no sea el de la ANFP, un jugador, una jugadora, un árbitro, el futsal, la Anfa y el fútbol playa, entre otros", comentó Moreno, quien desconoce por qué no se ejecuta.

"Nosotros pretendíamos entregar este año una ANFP separada de la federación. Creo que ahora el presidente Milad tiene la oportunidad, y sería un legado importante, incluso para él, de convocar a una mesa donde convivan y compartan todos los entes que conforman el fútbol. Si tú quieres clasificar a los mundiales, masculinos y femeninos, tienes que empezar a trabajar desde ahora. Estamos perdiendo tiempo", comentó.

"Esos son análisis que no me corresponden a mí. Lo debiesen hacer los llamados 'expertos en el fútbol', pero tengo la sensación, desde una mirada corporativa, que sí, el fútbol está peor. Y siento que a raíz de esto tenemos una tremenda oportunidad. Yo no soy negativo, ni de decir 'está todo perdido, cerremos por fuera'. Aunque viéndolo te da esa sensación", remató.