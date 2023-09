Cindy Nahuelcoy instalará la fonda "No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas"

La jueza nacional Cindy Nahuelcoy lanzará un emprendimiento durante Fiestas Patrias e instalará la fonda de nombre "No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas", en directa alusión al castigo que recibió por ser acusada de intentar realizar falsas acusaciones en contra de Julio Bascuñán.

Estará instalada en las fondas oficiales de la Provincia Cordillera, en Camino al Volcán 06880, Puente Alto, y avisó que venderá "terremotos, cerveza, bebidas, choripanes, anticuchos y de todo", según sostuvo a Las Ultimas Noticias.

"Tengo que hacer un cuarto para la cocina y otro para dormir, aunque no creo que alcance. Yo no sabía que había que quedarse en la noche. Pensé que uno se iba y después volvía, pero no. Hay que quedarse a dormir los cincodías, porque hay que cuidar las cosas. Las fondas estarán abiertas desde las 11 hasta las 3 de la mañana", dijo.

"Tengo poco tiempo, pero así como salió tengo fe en que todo me resultará bien. Quiero intentar algo nuevo. Tampoco es que busque hacerme millonaria. Quiero vivir la experiencia de tener una fonda", finalizó.