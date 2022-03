Javier Castrilli explicó bajas en el arbitraje: Es para renovar y apostar por la sangre joven

El argentino Javier Castrilli, presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, conversó con Al Aire Libre PM sobre la baja de tres jueces durante esta jornada, Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana, y explicó que las medidas, a pesar de "ser dolorosas", son con el fin de renovar el arbitraje nacional y dar espacio a los más jóvenes.

"Hemos tomado estas decisiones en aras de cambiar el arbitraje, renovar y apostar por la sangre joven, con potencial, gente como María Belén Carvajal, Nicolás Millas y otros chicos y chicas, que están pidiendo pista, ser vistos, esa prueba en Primera División o en el Ascenso", declaró Castrilli.

En la misma línea, reiteró que esa postura la advirtió cuando llegó al cargo en 2021, porque el objetivo es "generar espacios para los jóvenes, que vienen mostrando su potencial y cualidades, analizando la proyección de cara al futuro".

Además, precisó que no hubo injerencia del sindicato de árbitros en estas medidas, ya que su labor es "ver si rinden o no".

"En las cuestiones técnicas y cuestiones reglamentarias, respecto a la conducción de los árbitros, el sindicato no entra. Me tiene sin cuidado la vida interna del sindicato, en cuestiones técnicas, no tiene injerencia alguna", comentó.

En ese sentido, continuó su explicación sobre la salida de los árbitros:

"Si tuvieron oportunidad de ser de Primera División y fueron relegados de categoría porque no respondieron, y llevan años ocupando espacio que pueden ser para chicos y chicas de 20 años, y no pudieron revertir su situación, les tengo que pedir que den un paso al costado. Lo mismo si demostraron su desempeño y con errores garrafales, y por edad no podemos seguirlos esperando", argumentó.

Finalmente, aclaró que su misión es proyectar el arbitraje chileno a nivel internacional.

"Tengo que buscar a los mejores hombres y mujeres. Si yo veo que no tienen proyección, tengo que tomar estas decisiones", concluyó.