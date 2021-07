Administrador del haras de Arturo Vidal: Si hay que cargar fardos, nosotros vamos

Carlos Aliaga, más conocido como Yito, es primo y uno de los amigos más cercanos de Arturo Vidal, por lo cual será el encargado de llevar por buen rumbo el fundo que el volante de la selección chilena instaló en San Clemente, en la Región del Maule.

Llamado "Il Campione", el haras del jugador estará destinado a la crianza de caballos, tal como expresó Aliaga en diálogo con Las Últimas Noticias.

"El nombre del lugar es por el caballo que Arturo compró y le salió bastante bueno. Se fue exportado a Estados Unidos. Con él se ganó casi todo en Chile cuando competía", contó.

"Es el sueño que siempre tuvo Arturo de cabro chico. De criar sus propios caballos y que después terminen corriendo, así se fue dando. Nada más lindo que ver el proceso cuando nacen, se crían, hasta terminar corriendo, donde tienen que pasar dos años de crianza", añadió en relación a los ejemplares de Vidal.

Y Aliaga cuenta que Vidal no se queda atrás en las labores del campo: "Uno viene del barrio, no nació con plata. Gracias a Dios al Arturo le fie bien, pero uno viene del barrio. Quizás es fea la palabra, pero donde te has sacado la cresta toda tu vida sabes que el esfuerzo que hace la gente, por eso lo apañas en todo sentido. Si hay que cargar fardos, nosotros vamos. Al que le preguntes, a cualquier trabajador, quiénes somos nosotros, si los acompañamos en las labores. Nos levantamos en la mañana y hacemos los mismo trabajos", narró.