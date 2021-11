Arturo Vidal dejó la puerta abierta a su salida de Inter de Milán

El volante chileno Arturo Vidal dejó la puerta abierta a una eventual salida de Inter de Milán, aunque afirmó que esta temporada junto al equipo lombardo "vamos a pelear todo".

En una transmisión de Instagram dirigida a sus seguidores, el jugador nacional contó que no ha tenido aún la chance de abrochar un paso a la Premier League, ante la pregunta de uno de los espectadores, y aunque sí existió alguna opción.

"No se ha dado con el fútbol inglés, antes tuvimos oportunidades, pero el camino que hemos hecho ha sido bastante lindo, así que no me quejo", manifestó.

"No se ha dado la posibilidad, pero todavía hay tiempo, vamos a ver cómo va este año, cómo funcionan las cosas y vamos a ir viendo cuál será el próximo destino, si Dios quiere", añadió.

"Pero este año vamos a pelear todo, si Dios quiere, con el Inter", completó.