Arturo Vidal dio la cara y contó detalles de la pelea con Fernando De Paul en Colo Colo

Arturo Vidal salió al paso de la pelea que tuvo con su compañero Fernando De Paul, tanto en la cancha como en camarines, en el marco del empate 2-2 de Colo Colo ante Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones.

La versión de Vidal sobre la pelea con De Paul

En diálogo con la prensa en Iquique, Vidal señaló: "Es normal, ahora salimos todos y somos todos amigos. Tenemos un equipazo, así que no pasa nada. Alegamos, nos pedimos disculpas y listo, no pasa nada. Ese es el problema".

"Nada, fue ahí que nos tocó hablar un poco, pero eso queda ahí, no pasa nada, de verdad que estamos bien. Son discusiones que pasan, ustedes tienen amigos jugadores que están retirados, trabajan con ustedes, pregúntenles qué pasa en la cancha y qué pasa después en un camarín".

Después desafió a un periodista: "¿Qué más querés saber? ¿Eso nomás? ¿Esa es tu noticia? No, no, no. Pero mira, pregúntame el partido, pregúntame otras cosas. La pelea con De Paul fueron dos palabras ahí, unas palabras acá y quedamos con amigos, no pasa nada".

"¿Vinieron a ver la pelea o qué? No... Eso, pregúntame el partido. Pregúntame el fútbol, yo soy futbolista, jugué hoy día, empatamos, tenemos que mejorar, perdimos muchos goles", a lo que el periodista le respondió: "Pero pasó en la cancha". Vidal rebatió: "No es importante, no es importante. ¿Ves fútbol o no ves fútbol? Entonces, son cosas que pasan siempre en los camarines, en los partidos, pero después se arreglan, las cosas se arreglan y eso significa que hay una familia acá, hay una unión".

Finalmente, habló de lo futbolístico: "Claramente tenemos que mejorar, nos perdimos muchos goles, perdí un penal, el autogol de mala suerte que me tocó, pero nada, tenemos un partido el martes que lo queremos sacar adelante y de verdad que nos vamos tristes porque tuvimos hartas ocasiones y no pudimos concretar".