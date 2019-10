Arturo Vidal habló sobre su mohicano: "Es para dar miedo"

El volante chileno de FC Barcelona, Arturo Vidal, reveló algunos detalles sobre su apariencia física y contó el motivo por el cual lleva un mohicano en su cabeza.

"Mi cresta -mohicano- es para dar miedo", declaró el futbolista nacional en diálogo con el medio francés L'Equipe.

"Me la hice después del Mundial sub 20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Christian Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser súper agresivo y que daba miedo al adversario. Quería hacer algo parecido y me creé un personaje", añadió.

Con respecto a sus tatuajes, contó que "empecé en Italia y tengo más de 30, pero tengo un espacio reservado aquí (debajo del ombligo) para la Champions".