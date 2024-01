Arturo Vidal: Lo de Colo Colo va en un 70 por ciento, falta la firma y unos detallitos

Arturo Vidal, volante de La Roja, habló en su cuenta en Twitch sobre sus negociaciones con Colo Colo y aseguró que está avanzado en un 70 por ciento, pero que faltan detalles y lo más importante: "Mi firma".

"¿Cómo va lo de Colo Colo? Me van a retar. Va en un 70 por ciento... falta la firma, que es lo más importante, y otros detallitos, ustedes saben como son las negociaciones", respondió Vidal a sus suscriptores en la popular plataforma de streaming, tras comentar la noticia de su acuerdo para volver al equipo.

Vidal, sin embargo, reiteró en varias ocasiones que "no hay nada concreto mientras no firme", pero se manifestó feliz por estar avanzando con Colo Colo e incluso aseguró que quiere "dar la vuelta", aunque aclaró que es su sueño y "aún falta poquito".

La información de Al Aire Libre en Cooperativa, adelantó que Vidal tiene acuerdo con Colo Colo, sólo falta la firma y se ratificará en las próximas horas.

El "King" también dedicó palabras de elogio al técnico Jorge Almirón tras su debut con Colo Colo ante Rosario Central.

"He visto su carrera, no cualquier técnico llega a una final de Libertadores. A Colo Colo le irá bien con un entrenador así, me gustó mucho el partido del otro día, físicamente, es difícil jugar así en el inicio de la pretemporada y lo hicieron", comentó.

Vidal también agradeció el interés de América de Cali: "Estuve muy cerca, lo agradecí al presidente, se la jugaron al máximo, no se llegó, estaba muy ilusionado, pero Colo Colo es mi corazón. Mi sueño es Colo Colo, si se da".

Finalmente, dio una pista a sus seguidores para dar a conocer su regreso a Colo Colo: "Antes de ir a firmar, me voy a cortar el pelo. Cuando suba una historia, que me estoy cortando el pelo, porque después iré a firmar, si es que hay acuerdo".