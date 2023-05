Arturo Vidal sobre gritos a Lionel Messi en PSG: Es una locura que insulten al mejor del mundo

El futbolista chileno Arturo Vidal, excompañero de Lionel Messi en FC Barcelona, fue consultado luego del duelo de Flamengo ante Racing por los insultos que ha recibido el rosarino de parte de los hinchas de París Saint-Germian, quienes realizaron una protesta para pedir su salida del club francés.

Y como ha sido la tónica al hablar de Messi, Vidal lo defendió.

"Siempre a él le deseo lo mejor. Él sabrá cuál es la mejor decisión para él y para su familia y apoyarlo en lo que él quiera, pero la verdad no me gusta hablar de los demás", dijo cuando le preguntaron por el futuro del rosarino en declaraciones que reproduce el diario Olé.

Luego tuvo palabras para lo ocurrido en París, el seleccionado chileno expresó que "es una locura, la gente está cada día más loca".

"No pueden insultar al mejor del mundo, quizás no se le dio en Champions y en Copa, pero en la Liga es el mejor. Es el campeón del mundo, no se lesiona, está en casi todos los partidos y la mayoría de los goles son de él o los pases, pero así es la gente", expresó.