Arturo Vidal sorprende y manda un potente mensaje de apoyo a los hinchas de U de Chile

El volante de Colo Colo solidarizó con los fanáticos azules tras los graves incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana.

Bastián Catalán
La terrorífica noche vivida en Avellaneda que obligó a suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana sigue generando repercusiones. Y es que los graves incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América no dejaron indiferente a nadie, incluso en el clásico rival de los azules.

Tras los lamentables hechos que tuvieron lugar en Argentina, Arturo Vidal, referente de Colo Colo, alzó la voz a través de sus redes sociales para solidarizar con los universitarios y enviar un potente mensaje a sus hinchas.

🙏 El mensaje de Arturo Vidal a U de Chile

En su cuenta de Instagram, el King compartió una imagen con el escudo de Universidad de Chile en blanco y negro y un breve, pero contundente mensaje. “Vergüenza y preocupación por lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así”, comenzó diciendo el experimentado volante.

Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero que todos puedan volver a casa”, agregó. Vidal, además, compartió una imagen donde se ve a un fanático azul siendo agredido por un barrista de Independiente acompañado de emojis de enojo.

🤝 Colo Colo solidarizó con U de Chile

Sin embargo, Vidal no fue el único que solidarizó con los azules. Hugo González, entrenador interino de los albos, también dedicó algunas palabras a los laicos antes de iniciar su primera conferencia de prensa al mando del primer equipo.

“Queremos como institución dar todo nuestro apoyo a la gente de Universidad de Chile que lamentablemente ayer en el partido con Independiente tuvieron algunos incidentes, donde algunos hinchas resultaron heridos y complicados de salud”, dijo el estratega..

“Esperemos que estén bien, que se recuperen y tengan un buen retorno. Damos nuestro apoyo total a toda la gente de Universidad de Chile”, completó.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
