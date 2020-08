¿Arturo Vidal suena en París Saint-Germain?

La desastrosa eliminación de FC Barcelona en Liga de Campeones abrió una ola de rumores en torno a la salida de varios de sus jugadores, entre ellos el seccionado chileno Arturo Vidal.

Y si bien ya estuvo ligado con Inter de Milán, por petición expresa del técnico Antonio Conte, y con Juventus, luego de que se confirmara a Andrea Pirlo como entrenador, ahora en el horizonte de Vidal apareció el club francés París Saint-Germain.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, el campeón galo ya se comunicó con los cercanos al jugador nacional para conocer sus pretensiones.

Según la misma fuente, el dinero no sería problema luego de la salida de Edinson Cavani y de la futura partida de Thiago Silva.

De acuerdo a la misma publicación, en FC Barcelona la salida de Vidal no está en sus planes, no obstante, vender a un jugador en medio de la crisis económica desatada por la pandemia no sería mal vista.