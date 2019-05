Columnista español a Vidal: Uno tenía la sensación de que estaba en todos lados

En España, más precisamente en Barcelona, no se cansan de elogiar lo realizado por el chileno Arturo Vidal en el club azulgrana, más aún luego de lo que el seleccionado nacional realizó este miércoles ante Liverpool, en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Es así como un columnista de Sport, diario afín al elenco culé, hizo una apología de lo que mostró el oriundo de San Joaquín en la cancha del Camp Nou.

"En un partido frenético, alocado, intenso hasta la saciedad, la figura de Arturo Vidal emergió como un niño al que sus padres le dan una hora y media de libertad absoluta para jugar por cualquier rincón de la casa sin restricciones. Uno, viendo el partido, tenía la sensación de ver al chileno en todos los recovecos del Camp Nou", escribió Sergi Capdevila.

"Lo mismo podía estar corriendo como un poseso al lado del banderín de córner donde defendía el Barça como apareciendo por segunda línea y de manera oportunísima para ofrecerle a sus compañeros una variante en los múltiples contraataques que tuvo el cuadro azulgrana en el segundo tiempo. Y es que para desgranar lo que dejó de sí uno de los encuentros más frenéticos que servidor recuerda en la máxima competición continental es imposible pasar por alto la figura del 'Rey'. El 'Rey del Tackle'. El 'King de la segada'. Como lo quieran llamar", añade el periodista.

"Trabajo incansable y entrega hasta la extenuación. Esa es la clave de su juego, más allá del nivel de acierto según el día. Y ante el Liverpool tan solo le faltó rubricar su despliegue físico con el gol. Y no fue precisamente porque no pisara área. A punto estuvo de asistir a Suárez en una jugada en la segunda mitad que Leo ve con el rabillo del ojo como llega solo por la izquierda y Arturo prefiere buscar el pase antes que rematar. De hecho, el propio Leo le recrimina que no finalice él mismo la acción una vez terminada", completa.