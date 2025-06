ESTO dijo Jorge Almirón sobre la expulsión de Arturo Vidal en Colo Colo

El director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, lamentó la derrota por 2-1 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida y también se refirió a la expulsión de Arturo Vidal en los minutos finales, por reclamos al árbitro Fernando Véjar.

Almirón y sus palabras por la expulsión de Arturo Vidal

Almirón aseguró que hasta ese momento no había conversado con Vidal, pero que lamenta su ausencia en el clásico ante U. Católica: "Claro que es importante no tenerlo para los partidos que siguen".

¿Cuándo juega Colo Colo contra U. Católica?

Colo Colo visita a U. Católica el domingo 6 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el estadio Santa Laura, en un duelo pendiente de la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2025.

Almirón y el análisis de la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

"Lo pudimos ganar, tuvimos situaciones para ganar el partido y bueno, al final por ese deseo de ganarlo, de estar ahí arriba, ellos aprovecharon una jugada que tuvieron, tuvimos para el empate pero no se pudo, así que bueno, las sensaciones son de bronca por el esfuerzo que hizo el equipo", señaló Jorge Almirón.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, es uno de los animadores del torneo, fue muy parejo, tuvimos situaciones para ganar, creo que por un momento dominamos el juego y la sensación que yo tenía era que, bueno, que estábamos más cerca nosotros de ganar, pero bueno, esto de que no solamente hay que merecerlo, tenés que pegar los momentos importantes y no lo hicimos, se fue el partido abriendo y al final generamos mucho espacio, perdimos equilibrio y no pudimos ganar el partido", añadió.