Fin al misterio: Árbitro Fernando Véjar explicó porqué expulsó a Arturo Vidal

Arturo Vidal protagonizó una de las grandes incidencias de la derrota de Colo Colo por 2-1 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida: El King fue expulsado tras un fuerte encontrón con el árbitro Fernando Véjar y quedó suspendido para el clásico ante U. Católica.

🟥 Árbitro Fernando Véjar contó el motivo de la expulsión de Arturo Vidal

Algo poco común en el fútbol chileno y que ocurrió tras el compromiso es que el juez Véjar explicó ante la prensa el motivo de la expulsión de Vidal: "Fue por reclamos", dijo el réferi ante la consulta de Radio Cooperativa.

👑 El descargo de Arturo Vidal con el árbitro Fernando Véjar por su expulsión

Arturo Vidal también habló tras el duelo y señaló: "La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla por eso creo que es de locos".

"Ojalá que los próximos partidos nos toquen mejores árbitros. Lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas y no sabe reaccionar, o a ellos no más les gusta tratar mal a los jugadores, creo que eso está muy mal. Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije 'hueón, en el primero te demoraste un segundo cuando nos anulaste el gol que hicimos, ¿y en este lo haces tán rápido?'. Ahí no le gustó mucho, después le dije: 'hueón, revísalo, revísalo' y me sacó las dos amarillas'", cerró.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar el domingo 6 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el clásico ante U. Católica, en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025.

📅Fecha: Domingo 6 de julio.

🕗Horario: 15:00 horas.

🏟️Estadio: Santa Laura (Santiago de Chile)

📺 ¿Dónde ver en vivo U. Católica vs Colo Colo?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

