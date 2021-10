Municipalidad de San Joaquín retiró nombre de Arturo Vidal del Estadio de la comuna

La Municipalidad de San Joaquín tomó la decisión en las últimas horas de retirar el nombre del futbolista chileno Arturo Vidal del Estadio Municipal de la comuna, el cual el recinto lucía desde el año 2016.

Fue el propio alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, el que explicó a Redgol este repentino cambio. "El estadio no se llama estadio Arturo Vidal, pero pusieron ese nombre en la entrada y ahora se retiró. Los concejales dicen que se malentiende que Vidal puso recursos para su contrucción", indicó.

Así mismo, el edil apuntó al citado medio que: "El estadio fue construido con recursos del gobierno regional, por lo tanto, se ha despojado el sentido de pertenencia al estadio municipal. Por eso se decidió retirar el nombre y dejarlo como estadio Municipal de San Joaquín".

"(Vidal) Es un hijo ilustre, destacado en su área y que involucra a su comuna, lo que no es fácil. La condición es poner a la comuna más allá de San Joaquín mismo y claramente la cumple. Yo alguna vez he estado con Arturo, cuando ha venido al Rodelindo (Román) porque nosotros apoyamos a los clubes. Pero no se ha desarrollado un plan de su parte en la comuna", subrayó.

Con esto, el nombre de Vidal dice adiós del Estadio, hecho del que el propio seleccionado nacional se mostró orgulloso en aquella época.