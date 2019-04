Sigue sumando elogios: En España hablan del "capitán" Vidal

Luego de su buena actuación ante Villarreal (4-4), el mediocampista chileno de FC Barcelona, Arturo Vidal, sigue cosechando elogios en España, donde este miércoles un columnista del diario Sport, afín al cuadro azulgrana, destacó su rol de líder dentro del campo de juego.

En el artículo llamado "'Capitán' Arturo Vidal", Toni Juanmartí resalta como el chileno destaca por su físico y por su liderazgo.

"Poco más de ocho meses ha necesitado Arturo Vidal para ser en el Barça quien siempre ha sido en el mundo del fútbol: un líder dentro y fuera del terreno de juego. El chileno tuvo un aterrizaje algo turbulento en Barcelona. Pero yendo de menos a más, sobre todo en el aspecto físico, el ex Bayern se ha quitado de encima la etiqueta de parche con la que lo miraba gran parte de la afición. Ayer, en La Cerámica, Arturo no solo fue de los mejores de su equipo, sino que mostró por activa y por pasiva que su ascendencia en el vestuario ya es una realidad", se comenta en la nota.

"Arturo es de esos que necesitan acumular mucho rodaje y continuidad para alcanzar su óptimo nivel de forma, que en lo físico está muy por encima de la media. Dicho en otras palabras, el chileno tarda más en llegar a su punto óptimo pero éste está al alcance de muy pocos", se añade antes de especificar su rol ante Villarreal.

"Más allá de piernas, entrega y una magnífica asistencia de gol a Malcom, Arturo exhibió liderazgo, carácter y ascendencia. Su dulce momento le llena de confianza para levantar la voz siempre que lo considera oportuno. En la jugada del 1-2 abroncó a sus compañeros por no cortar el contragolpe. Después se enzarzó con Umtiti en una 'intensa' conversación en la que Vidal llevó la voz cantante. Y todavía en la primera mitad, Ter Stegen lo buscó para tratar de solucionar los desajustes. Resulta significativo que el meta fuera expresamente a buscar al chileno y no a cualquier otro jugador", finaliza antes de expresar que si se mantiene así, Vidal será titular cuando FC Barcelona juegue la próxima semana ante Manchester United en Old Trafford el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.