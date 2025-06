¿Vidal mintió sobre el Mundial de Clubes? Patricio Yáñez destapa versión que complica al King

Arturo Vidal no ha tenido una temporada tranquila en Colo Colo. Varias polémicas y una expulsión que le costó dos fechas de suspensión y lo dejarán fuera de los clásicos ante U Católica y U de Chile. Pero ahora, un nuevo capítulo se suma a la controversia: su frustrado paso al Mundial de Clubes con Pachuca.

Durante semanas se aseguró que el King tenía todo listo para unirse al elenco mexicano en el torneo que se disputará en Estados Unidos, incluso con el supuesto visto bueno del técnico Jorge Almirón. Sin embargo, según una reciente declaración de Patricio Yáñez, eso habría sido una mentira.

🧨 Patricio Yáñez niega permiso de Almirón a Vidal para el Mundial de Clubes

En el programa Deportes en Agricultura, el exjugador albo Patricio Yáñez fue enfático: Jorge Almirón nunca autorizó a Arturo Vidal para partir al Mundial de Clubes. Una revelación que echa por tierra la versión que rondaba en el Estadio Monumental.

"Me desmintieron aquello de que Jorge Almirón le daba permiso a Arturo Vidal. No, digo la autorización, jamás le dijeron 'sí, anda'", aseguró Yáñez, dejando entrever que la presión para salir no vino desde el cuerpo técnico.

Esto contrasta directamente con lo que informó hace algunas semanas el periodista Daniel Arrieta, quien en TNT Sports aseguró: "Vidal habló con Almirón y habría recibido el visto bueno del entrenador. Pero el portazo para Vidal llega de parte del presidente, de Aníbal Mosa, quien se niega tajantemente a que Vidal se ausente por un mes y vaya al Mundial de Clubes".

Así, la versión oficial nunca fue clara. Mientras en Blanco y Negro ya se habían opuesto al préstamo, ahora queda la duda de si el King quiso forzar su salida con una historia distinta a la real o si la interna del club simplemente nunca tuvo una sola línea.

🔥 ¿Quién presionó realmente por la salida de Vidal?

La gran incógnita que queda flotando tras la declaración de Yáñez es: ¿De dónde vino entonces el impulso para que Arturo Vidal se sumara a Pachuca? Si no fue Almirón, las miradas apuntan directamente al entorno del jugador o a decisiones divididas dentro del directorio albo.

Esta nueva polémica se suma al tenso momento que vive el King, quien deberá ver desde fuera los próximos partidos del Cacique tras su expulsión ante Audax. En tanto, los hinchas siguen divididos entre el cariño por el ídolo y la preocupación por su rendimiento y conducta.

📝 ¿Arturo Vidal realmente tenía una oferta para ir al Mundial de Clubes?

Sí. Pachuca se interesó en contar con Vidal para el torneo, pero la operación fue frenada por Blanco y Negro.

🔒 ¿Jorge Almirón autorizó a Vidal para ir al Mundial de Clubes?

Según Patricio Yáñez, no. El DT jamás le dio permiso. Sin embargo, Daniel Arrieta informó que sí habría dado el visto bueno.

⛔ ¿Por qué Arturo Vidal no jugó el Mundial de Clubes?

La negativa final vino desde la dirigencia de Colo Colo, específicamente de Aníbal Mosa, quien no aceptó su salida temporal.