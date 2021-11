Messi a Robert Lewandowski: El Balón de Oro es un premio que también deberías tener en tu casa

El argentino Lionel Messi, que este lunes ganó su séptimo Balón de Oro, dedicó respetuosas palabras al polaco Robert Lewandowski, quien fue su rival directo en el tramo final de la elección al premio que entrega la revista France Football.

En el discurso tras adueñarse del trofeo al mejor jugador del año, la "Pulga" hizo referencia al segundo lugar en el que quedó el jugador de Bayern Munich. "Robert es un honor estar con él, te mereces el Balón de Oro, el año pasado fuiste el mejor y ojalá France Football pueda otorgarte el galardón de la temporada pasada, creo que lo debes tener también en tu casa", expresó.

"Ganar este premio es una cosa impresionante y siempre hay alguien que puede romper los récords", añadió.

Por otro lado, Messi reflexionó sobre lo que signifcó para el quedarse nuevamente con el galardón. "Lo mas importante son los premios colectivos, a la vista está que Copa América me dio opción de ganar este premio. Ahora estoy en una nueva etapa tras haber pasado toda la vida en el mismo lugar. Me estoy adaptando a nuevo club, una ciudad. Estoy feliz de pasar este momento, esto me da muchísima fuerza para afrontar los nuevos retos", dijo.

"Estoy ilusionado con un vestuario en el que están los mejores del mundo, poco a poco crecemos como equipo y yo en lo individual. Pero no estoy pensando en lo individual, en un octavo Balón de Oro", apuntó.