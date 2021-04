Latorre admitió que hubo futbolistas de Boca que "jugaron para atrás" en 1991 para perjudicar a River

A 30 años de un partido que pasó a la historia por las dudas que dejó, el ex delantero Diego Latorre admitió que varios jugadores de Boca Juniors "jugaron para atrás" en el empate 0-0 ante Oriente Petrolero en un resultado que terminó perjudicando a River Plate.

Latorre, hoy comentarista y panelista deportivo, reconoció presiones de parte de la barra "La 12" que conducía José Barrita, el famoso "Abuelo" para que el Xeneize no gane: "¡Hay que dejar a River afuera, eh!", les dijo a los referentes de aquel plantel.

"En la semana previa hubo algo con el 'Abuelo'. Yo no lo sufrí tanto en carne propia porque me llamaba con un tono conciliador. Cada vez que jugábamos contra River o teníamos un clásico, levantaba el teléfono y escuchaba su voz: '¡Nene, mirá que el domingo hay que ganar'. Yo tenía 20 años, y le decía que sí", recordó.

En ese sentido, expresó que la previa contra el elenco boliviano fue distinta: "Ese era el 'Abuelo'. Pero en este partido en particular, que fue un viernes, nos llamó el 'Abuelo', con un tono más allá del cordial, más allá de la sugerencia. Fue con un tono intimidatorio. 'Miren que el viernes hay que dejar afuera a River. Tienen que empatar porque si no se pudre todo'. Ese fue el mensaje. Ese partido ya íbamos condicionados. Yo puedo garantizar que Tabárez no sabía nada de nada. Es más, yo arranqué en el banco. Como el partido estaba trabado, me hizo ingresar para ganarlo", expresó Latorre.

"La primera que toqué fue al palo. Yo sabía todo. Y me miraron. Entré para ganar el partido. Vino un compañero y me dijo: 'Nene, la puta que te parió. Quédate al lado mío, no te muevas porque te voy a cagar a trompadas'. Yo tenía 20 años. 'Nene, no te muevas'. Veníamos de momentos bravos. La 12 había entrado un par de veces al vestuario. No con armas de fuego, pero sí entraron a apretar. El domingo te pinchaban la rueda o llamaban a tu familia", rememoró.