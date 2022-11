Cruz Azul le busca una salida a Iván Morales para la próxima temporada

Iván Morales no ha tenido un feliz paso por Cruz Azul desde su llegada a inicios de este 2022, y por esa razón es que el elenco mexicano tendría decidido buscarle una salida al delantero para la próxima temporada.

El ex ariete de Colo Colo jugó 27 partidos el presente año con la "Maquina Cementera", en los que solo anotó 1 gol y dio 2 asistencias, registro que al parecer no conformó a la dirigencia de la institución.

Por esto, de acuerdo a información de ESPN es que desde la interna del club "Celeste" están dispuestos a vender al delantero incluso por un monto menor al que pagaron por su incorporación, el cual fue cercano a los dos millones de dólares.

Otro de los factores que apurarían la salida del chileno, según el citado medio, es el cupo de extranjero que usa en Cruz Azul y los cuestionamientos entorno a su estado físico.

#CruzAzul 🚂



Se busca no uno, sino 2 refuerzos más: un defensa mexicano y un centro delantero extranjero —si bien no se descarta lo inverso, un atacante mexicano y un central foráneo—.



Como dijimos, el chileno Iván Morales NO ENTRA en planes para abrir ese cupo de NFM.@ESPNmx