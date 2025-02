Jordhy Thompson rompió el silencio y aclaró su futuro futbolístico

Jordhy Thompson rompió el silencio. El delantero chileno reapareció en medio de la polémica con su equipo Orenburg, al cual no se ha integrado para participar de la pretemporada.

Esta situación mantiene en alerta al conjunto ruso, que ve como un acto de rebeldía la ausencia del atacante formado en Colo Colo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordhyth_24 (@jordhyth_42)

La explicación de Thompson

Fue el propio extremo quien salió al paso de los rumores y en diálogo con Radio ADN aclaró que “voy a Turquía a presentarme a la pretemporada de mi actual equipo, me dirijo hacia allá para integrarme. Pude resolver los problemas que tuve acá, gracias a Dios se pudieron dar las cosas, así que iré a Turquía para la pretemporada”.

“Lo de la rebeldía es totalmente mentira, yo resolví unos pequeños problemas que tuve acá en Chile, pero gracias a Dios estamos bien. Estoy súper contento de volver al equipo y poder sumar”, agregó.

Jordhy Thompson se ofrece por redes sociales para volver a Colo-Colo. pic.twitter.com/byeQ0NnsD4 — Julian. (@juuuliaaaaan) February 4, 2025

¿Regresa al Monumental?

Otro de los temas que abordó Thompson fue el de un posible retorno a Colo Colo, algo que no descartó. “No le cierro las puertas a Colo Colo y nunca lo voy a hacer. Obviamente me gustaría volver al club que me formó, pero eso ya no depende de mí sino que de otras personas. Yo siempre he querido volver a Colo Colo y devolver a la gente lo que me dieron”, señaló.

“Espero en algún momento volver, regalarles todo lo que me dio Colo Colo y salir campeón”, sentenció.