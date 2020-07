Junior Fernandes tras su buena temporada en Turquía: Me encantaría volver a la selección

El delantero nacional Junior Fernandes se mostró muy contento tras su gran temporada en Alanyaspor de Turquía, en la cual anotó 12 goles, y aseguró que se entusiasma con volver a la selección chilena.

"Por supuesto que me encantaría volver. Creo que cada jugador quiere representar a su país a pesar de todo", señaló el jugador tocopillano en conversación con el medio turco Skorer.

Además, el ariete se refirió a su gran posibilidad de ir al campeón turco Basaksehir: "Estoy muy feliz de vestir el uniforme en Alanyaspor. He estado en este equipo y en la ciudad durante mucho tiempo. Estoy muy contento, pero no sé qué pasará la próxima temporada".

"Amamos mucho Turquía, estamos contentos aquí. No puedes planear nada en el fútbol, aunque te vayas a quedar en Turquía, porque al otro todo puede cambiar", añadió.

Finalmente, agregó: "Me gusta mucho la Superliga de Turquía y siempre digo que es una liga interesante. Este año fue una temporada interesante, pero fue un muy buen año para mi equipo también y para mí. No me gusta evaluarme mucho, pero personalmente sé que siempre puedo hacerlo mejor. De todas maneras, aún puedo decir que tuve una buena temporada", cerró.