Marcelo Allende se proclamó campeón con Mamelodi Sundowns en la African League

El futbolista chileno Marcelo Allende logró proclamarse campeón con Mamelodi Sundowns este domingo de la primera edición de la African Football League, luego de imponerse por 2-0 al Wydad marroquí en la final de vuelta del torneo.

Pese a que el partido de ida había favorecido por 2-1 al elenco "Emperador" el elenco del volante nacional supo aprovechar la localía en el Estadio Loftus Versfeld de Pretoria, quedándose con la llave de manera definitiva.

Allende fue titular y jugó hasta el minuto 90+8' al ser reemplazado por Lebohang Maboe, mientras que su equipo venció a Wydad con los goles de Peter Shalulile a los 45+3' y de Aubrey Modiba en los 53'.

Con esta victoria, Mamelodi se convirtió en el campeón inaugural de la competición y Allende conquistó su segundo título con los "Brazilians", sumándose al de la Premier Soccer League de Sudáfrica en la temporada 2022-23.

