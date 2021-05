Nicolás Castillo tiene posibilidades de partir a la MLS tras no ser considerado en América

Un nuevo paso puede dar Nicolás Castillo, ya que tiene posibilidades de partir a la Major League Soccer, luego de ser avisado que no está en los planes en América para la segunda parte del 2021.

Castillo, que no juega desde enero de 2020 por una trombosis en su pierna derecha, ha sido sondeado por elencos de la MLS, según informó ESPN México, los que en todo caso quieren chequear que el chileno pueda jugar en el corto plazo y que no vaya a correr riesgo su integridad física en caso de hacerlo, tomando en cuenta la seriedad de la enfermedad que sufrió.

En el pasado ya estuvieron interesados en Castillo Portland Timbers, New York Red Bull y New York City, aunque en esta ocasión no se conoce cuáles son sus pretendientes.

Además, el medio sostuvo que clubes en Chile y Brasil también preguntaron por él, pero resulta difícil que puedan contratarlo por su alto salario (es uno de los mejores pagados en su club), aunque las "águilas" están dispuestas a pagar el 30 por ciento de su sueldo y así liberar un importante gasto mensual que tienen con el oriundo de Renca.