Carlos Caszely: El sueño de Esteban Paredes es retirarse en Colo Colo y hay que respetarlo

Carlos Caszely, histórico ex delantero de Colo Colo, habló con Al Aire Libre de Cooperativa sobre la situación de Esteban Paredes, que reconoció que quiere retirarse a fines de 2021, y dijo que hay que respetar su sueño de despedirse del fútbol en el "Cacique".

"Es un histórico, hay que respetarlo y la decisión que él tome. A esta edad no es fácil recuperarse de una lesión y conociendo al hincha del popular, si no hace goles lo van a criticar", expresó.

Caszely agregó "el sueño de él es retirarse en Colo Colo y hay que respetárselo. Pero él tendrá que sacar las conclusiones y ver lo qué es mejor para él y para el club".

"También va a depender de Gustavo Quinteros, quizás no lo tiene considerado para la próxima temporada. En el fútbol nadie es eterno, todos pasamos y quedamos en la retina para bien o para mal", precisó.

Sobre el mal torneo albo y el "Mago" Valdivia

Sobre el mal semestre del equipo, el ex atacante dijo que "hay que hacer un cambio radical y ponerse rojo una vez y no amarillo mil veces, para no volver a vivir esto tan complicado que está viviendo Colo Colo. Va a depender de lo que quiere Gustavo Quinteros, porque va a tener que traer cuatro o cinco refuerzos de verdad".

"No hay nada que rescatar en un equipo jugando en la tristeza. Lo único positivo es que hayan jugado dos o tres chicos de las divisiones inferiores que ya se están afirmando en el primer equipo", agregó.

Por último, en relación a Jorge Valdivia, quien se perderá los dos partidos que quedan por lesión, sentenció que "¿el Mago hace cuántos años que no juega un partido completo? Desgraciadamente el ídolo que fue Jorge, en los últimos partidos no lo fue por sus lesiones. Cada uno tiene que tener la capacidad de decir me retiro porque ya no doy más".