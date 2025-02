Colo Colo sufre un nuevo obstáculo para cerrar su último fichaje de 2025

Colo Colo sigue enfrentando dificultades en el inicio de la temporada 2025. A los irregulares resultados en la Copa Chile, ahora se suma un nuevo problema en el mercado de fichajes. Pese a que se esperaba que el club confirmara su séptima incorporación, el traspaso de Tomás Roco se encuentra en pausa debido a una deuda pendiente con Cobreloa.

El equipo dirigido por Jorge Almirón no ha logrado desplegar su mejor versión en los primeros partidos del año, generando preocupación en la dirigencia de Blanco y Negro. Con la intención de reforzar el plantel, el Cacique apostó por la incorporación de Roco, un talentoso volante ofensivo de 18 años. Sin embargo, su llegada a Macul se encuentra en suspenso.

La deuda con Cobreloa frena la operación

El presidente de Cobreloa, Harry Robledo, reveló que el club no está dispuesto a liberar a Tomás Roco hasta que Colo Colo salde un pago pendiente. "No lo hemos cedido, y estamos en la posición de que ellos tienen que pagar lo que corresponde y recién ahí vamos a emitir el certificado", afirmó en una entrevista con el medio En la línea.

Según explicó Robledo, la deuda se origina en el traspaso de Ignacio Jara en 2020, cuando el jugador llegó al Monumental. "Uno no puede ir a pedir fiado a un negocio al que debe. Si no hay pago, no hay certificado", enfatizó el dirigente, dejando en claro la postura de los loínos.

Un problema heredado de anteriores directivas

Robledo aseguró que la deuda corresponde a "varios millones" y que se arrastra desde administraciones pasadas. "Es un dinero que necesitamos mucho", agregó.

Mientras la negociación sigue en espera, los hinchas albos aguardan por una solución que permita concretar la llegada del joven talento y fortalecer el plantel, sobre todo con lo mostrado en defensa en los primero dos partidos oficiales de la temporada.