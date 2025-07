"Está molesto": Entorno de Cristián Zavala destapa el drama que sacude a Colo Colo

La situación de Cristián Zavala en Colo Colo ha alcanzado un punto de no retorno que tiene en vilo a la dirigencia alba y al propio jugador. Tras la victoria ante Deportes La Serena que cortó la racha de tres derrotas consecutivas, el panorama para el extremo de 25 años no cambió en absoluto: sigue completamente marginado del plantel y sin ninguna posibilidad de sumar minutos bajo las órdenes de Jorge Almirón.

El entrevero con Aníbal Mosa durante el Superclásico ante Universidad de Chile fue solo la gota que rebalsó el vaso en una relación que venía deteriorándose desde hace meses. Ahora, con una oferta concreta de Godoy Cruz sobre la mesa y el respaldo de su círculo cercano, todo indica que los días del ex Deportes Melipilla en el Estadio Monumental están contados.

🗣️ ¿Qué dijo el entorno de Cristián Zavala sobre su situación en Colo Colo?

El círculo cercano de Cristián Zavala rompió el silencio en conversación con El Mercurio, donde revelaron el estado de ánimo del jugador ante la compleja situación que atraviesa en Colo Colo. "Está medio molesto" por toda la situación que se ha vivido en las últimas semanas.

💰 ¿Qué oferta tiene Cristián Zavala de Godoy Cruz?

Godoy Cruz presentó una oferta formal por el 80% del pase de Cristián Zavala, con un contrato de dos años y medio. Según informó el periodista Christopher Brandt de ESPN, la propuesta es por un monto menor a los 2,2 millones de dólares que establece su cláusula de salida, pero podría ser considerada debido al negativo presente del jugador en Macul.

🚫 ¿Por qué Cristián Zavala no juega más en Colo Colo?

La marginación futbolística de Cristián Zavala es tal que desde el partido con Deportes Iquique a principio de junio no ve minutos ni citaciones por parte de Jorge Almirón. El técnico argentino confirmó en conferencia de prensa que no recibió órdenes dirigenciales para separar al jugador, pero la realidad es que Zavala no es considerado ni siquiera en los entrenamientos.

⚔️ ¿Qué pasó entre Cristián Zavala y Aníbal Mosa?

El conflicto entre Cristián Zavala y Aníbal Mosa estalló durante el Superclásico en el Estadio Nacional, cuando el jugador celebró efusivamente el gol de penal de Claudio Aquino. Mosa, molesto por la actitud del extremo ante la hinchada rival, le exigió que se retirara a las casetas para evitar enfrentamientos con los hinchas azules.

🧾 ¿Cuál es la situación contractual de Cristián Zavala?

Cristián Zavala tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2025, pero las negociaciones para renovar se han estancado por temas salariales. Blanco y Negro le ofreció extender su vínculo hasta 2027, pero la propuesta económica no le gustó al jugador, quien ahora evalúa partir.

📊 Los números de Cristián Zavala en Colo Colo

🏟️ 74 partidos jugados

⚽ 5 goles

✅ 10 asistencias

⏰ 3.220 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Tras su triunfo sobre Deportes La Serena, Colo Colo enfrentará a Real Valladolid en dos partidos amistosos en el marco de su Centenario el miércoles 23 y el sábado 26 de julio. Posteriormente, visitará a O’Higgins el domingo 27 a las 12:30 horas por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 20 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Municipal Jorge Silva Valenzuela (San Fernando)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

