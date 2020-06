Esteban Paredes: Tal vez la gente de la U dice que mi gol no es válido por todo lo de los clásicos

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol nacional, señaló que es probable que los hinchas de Universidad de Chile pongan en duda su registro goleador debido a toda la rivalidad que existe entre ambos clubes y su varios goles ante los azules.

"Si la gente de la U lo piensa así es válido, por toda la rivalidad, por todo lo de los clásicos. Por eso, a lo mejor mucha gente de la U dice que mi gol no es válido", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

Esteban Paredes anotó su gol número 216 en un Superclásico con la U y se convirtió en el goleador histórico del fútbol chileno, pero un grupo de estadísticos puso en duda la cantidad porque un duelo ante Cobresal se resolvió por secretaría, pese a que terminó 2-2, lo que abrió un debate durante los últimos días.

"Pasaron nueve años desde el gol que discuten y después pasaron nueve meses más para ver si estaba bien, entonces me da risa, ¿por qué no fue antes?", complementó al respecto.

"El gol lo hice en cancha y para mí, el récord está listo", argumentó sobre esta polémica, en la que apuntó al funcionario de la ANFP Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales, por señalar en un medio digital que la conquista ante Cobresal no era válida y luego desdecirse en conversación con Cooperativa.

"Fue el funcionario que me premió en la ANFP, me recibió y me pareció raro que hablara quitándome un gol", expresó.

La situación de Gualberto Jara y el fin de su carrera

Esteban Paredes también dijo que el entrenador interino de Colo Colo Gualberto Jara se toma con tranquilidad cuando surgen nombres como sus posibles sucesores y explicó que si llega otro técnico, "lo va a entender, seguirá trabajando en las divisiones inferiores de buena forma".

También apuntó a que su sueño es "retirarme en Colo Colo de la mejor forma, pero uno nunca sabe cuándo va a llegar el retiro. Llega el fin de año y uno se siente bien, así que e ltiempo lo dirá, pero mi sueño es retirarme en Colo Colo".

Además, pidió al abogado Juan José García, quien presentó un recurso de protección contra la ANFP buscando que la Justicia defina la disputa por su registro goleador, desista de éste, lo que el jurista ya concretó.