Esteban Paredes: Todavía no asimilo el récord, pero siempre soñé con lograrlo ante el archirrival

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes se transformó este sábado en goleador histórico del fútbol chileno al anotarle a Universidad de Chile en el Superclásico jugado en el Estadio Monumental por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2019, razón por la que brindó una conferencia de prensa en la que agradeció a todos y destacó haberlo conseguido ante el archirrival

"Agradezco a toda la gente que trabaja en este club. Estoy muy feliz con el gol y con eso por fin se acabó tanta presión, gracias a Dios salió", apuntó el atacante de 39 años tras la victoria por 3-2 sobre la U.

"Cuando empecé a calentar tenía mucha confianza. Carlos Caszely me dijo que había dejado el arco listo, después del partido me dijo: 'te di la suerte'... Son muchas emociones encontradas, todavía no asimilo el récord, que hoy es algo imposible de lograr porque los jóvenes hacen 10 o 15 goles y te vas a Europa", agregó.

Sobre la celebración del histórico gol, aseguró que "no sabía dónde estaban mis hijos y cuando ellos entraron a la cancha los fui a abrazar porque son parte de mi vida y de este récord, tenía que celebrarlo con ellos".

Asimismo, aseveró que este partido "va a ser el más recordado por el récord y porque lo ganamos a última hora... También hago una mención a la gente y a la hinchada porque ellos también son parte de este récord".

"Uno siempre sueña con romper el récord ante nuestra gente, en nuestro estadio y contra el archirrival. Primero había que ganar porque mantenernos en el segundo puesto era primordial, antes que el récord. Sacamos nuestra garra y pasión, la que debe tener un 'garrero'", afirmó.

Formado en Santiago Morning, Paredes agradeció al club y pidió por el histórico dirigente Luis Faúndez. "Está pasando un mal momento, necesitamos dadores de sangre para él", señaló.

Asimismo, aseguró que "nunca me imaginé llegar a esta instancia, nunca me imaginé hacer esta carrera. Pasé momentos difíciles en México, pero volví y conseguimos esto, digo conseguimos porque no lo logré solo".

Sobre Mario Salas, aseguró que "él también forma parte de esto, está agradecido de poder lograr algo tan importante, de aquí en adelante lo que tenemos como objetivo es seguir formándonos como equipo. Sabemos que esta semana se hablará del récord, pero luego nos centraremos en Colo Colo porque lo más importante es clasificar directo a la Copa Libertadores".

Sobre la posibilidad de continuar un año más en el club, Esteban Paredes aseguró que lo "evaluaré a fin de año, es una decisión que debemos tomar juntos como familia".