“Estoy listo”: Campeón con Colo Colo sorprende al anunciar su retiro a los 33 años

Marco Rojas, recordado en Colo Colo por ese golazo de mitad de cancha a O’Higgins que ayudó a conquistar el Campeonato Nacional 2022, sorprendió al mundo del fútbol con una decisión que muchos no esperaban. El mediocampista utilizó sus redes sociales para comunicar una noticia que marca el fin de una etapa importante en su carrera.

El “Kiwi”, futbolista neozelandés-chileno, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 33 años con una conmovedora carta. Tras su regreso desde Chile a Melbourne, el excampeón con los albos decidió colgar los botines después de reflexionar profundamente sobre su futuro deportivo.

💔 ¿Por qué decidió retirarse Marco Rojas?

La decisión del Kiwi no fue repentina. Según explicó en su emotiva carta publicada en Facebook, su reciente viaje a Chile fue clave para tomar esta determinación. "Al llegar a Melbourne desde Chile, sentí que había una inquietud que necesitaba resolver. Decidí que tenía que entrenar como profesional una vez más y responderme la pregunta: ¿puedo hacerlo? ¿Quiero hacerlo otra vez?".

Rojas confesó que después de entrenar y evaluar su estado físico y mental, llegó a la conclusión de que era momento de seguir adelante. "Ahora puedo dejar esa curiosidad atrás y reconocer que es momento de seguir adelante. Estoy listo. Ya no jugaré cada semana como lo hacen los profesionales".

🎯 El Melbourne Victory se despide del Kiwi

El Melbourne Victory de Australia fue el encargado de hacer oficial la noticia del retiro de Marco Rojas. El club oceánico, donde el jugador vivió tres etapas diferentes de su carrera, publicó una serie de fotografías acompañadas de un emotivo mensaje: "Melbourne Victory quiere felicitar a Marco Rojas por una increíble carrera profesional. Un verdadero favorito de los hinchas con muchos momentos inolvidables en azul".

Esta despedida oficial del club australiano confirmó lo que muchos fanáticos temían: que el talentoso mediocampista había decidido poner fin a su carrera profesional después de una trayectoria que lo llevó por ligas de Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca y Chile.

📝 La carta que emocionó a todos

En su publicación de Facebook, Marco Rojas no solo anunció su retiro, sino que también reveló sus planes para el futuro. El exjugador de Colo Colo explicó que, aunque no continuará como futbolista profesional, no descarta participar en partidos benéficos o comunitarios ocasionalmente.

"Aún no sé qué tipo de fútbol jugaré más adelante, aunque me encanta la idea de mantenerme en forma para participar en algún partido benéfico o comunitario de vez en cuando, ¡así que si sabes de alguno, avísame!", escribió el neozelandés en su despedida.

🎥 Nuevos proyectos fuera de las canchas

Una de las revelaciones más interesantes de la carta de Marco Rojas fue el anuncio de su nuevo proyecto en YouTube. El excampeón con Colo Colo explicó que creará contenido audiovisual para compartir su nueva vida después del fútbol: "Creé un canal de donde intentaré subir una mezcla de videos cortos sobre lo que hago ahora, y videos largos sobre momentos familiares y futuros eventos relacionados con el fútbol".

El jugador advirtió que el contenido será "muy crudo, como mi escritura. Real y probablemente lleno de errores, seguro, pero irá mejorando con el tiempo mientras más practique". Esta honestidad y naturalidad han sido características distintivas de Rojas durante toda su carrera.

📊 Los números de Kiwi Rojas en Colo Colo

🏟️ 18 partidos jugados

⚽ 1 gol

✅ 5 asistencias

⏰ 650 minutos jugados

