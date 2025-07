Felipe Méndez respalda a Jorge Almirón y descarta conflictos en el camarín de Colo Colo

El nivel de Víctor Felipe Méndez en Colo Colo no ha encantado en los fanáticos del Cacique. El volante nacional, que llegó desde el fútbol ruso como una de las grandes apuestas del club para 2025, no ha logrado ganarse un puesto de titular y su desempeño sigue generando dudas.

En la previa del duelo ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2025, el mediocampista de 25 años aprovechó la conferencia de prensa para realizar un balance de sus primeros meses en el club y expresar su deseo de obtener más oportunidades. Sus declaraciones llegan en un momento crítico para Colo Colo, que marcha noveno en la tabla de posiciones y busca desesperadamente revertir su irregular campaña en la segunda rueda del torneo.

⚽ ¿Qué dijo Felipe Méndez sobre su titularidad en el Superclásico?

En primer lugar, el volante se refirió a su inclusión en la formación titular del equipo en el Superclásico ante Universidad de Chile. "No me sorprendió, porque día a día me trabajo para poder estar en el once inicial", explicó el ex CSKA Moscú. El volante destacó que comprende la competencia interna y respeta las decisiones del cuerpo técnico.

🔄 ¿Cómo evalúa Felipe Méndez su rendimiento en Colo Colo?

El mediocampista realizó una autocrítica constructiva sobre su desempeño durante sus primeros meses en el club. "Claro que puedo hacerme una autocrítica. Me gustaría poder jugar más, que es para lo que yo trabajo, pero respeto las decisiones del cuerpo técnico", reconoció Méndez con honestidad.

🤔 ¿Cómo analiza Felipe Méndez la situación actual de Colo Colo?

El volante hizo un balance realista sobre el momento del equipo tras las eliminaciones tempranas en el plano internacional y en la Copa Chile. "Cuando uno llega a un lugar, las expectativas siempre son altas, pero claro que han pasado cosas. Lo que pasó en Copa Libertadores nadie se lo esperaba, así que creo que esos factores por ahí han influido", explicó.

🧐 ¿Qué opina Felipe Méndez de Jorge Almirón?

El mediocampista expresó su respaldo total al entrenador argentino y descartó cualquier tipo de conflicto interno. "A Jorge lo veo bastante bien. Es un técnico que es muy capacitado, por algo está acá. El equipo está con plena confianza desde el día uno", afirmó categóricamente.

💪 ¿Cómo está el ánimo del plantel según Felipe Méndez?

El volante fue enfático al descartar cualquier tipo de tensión o conflicto dentro del camarín. "En lo personal me he sentido muy feliz desde el primer día. Tanto la gente del club como el cuerpo técnico y mis compañeros me han tratado muy bien", explicó sobre su adaptación.

🏆 ¿Cuáles son las expectativas para la segunda rueda del Campeonato Nacional?

Felipe Méndez se mostró optimista sobre las posibilidades del equipo para revertir la situación en la segunda mitad del torneo. "Si bien no fue un buen primer semestre, el equipo está preparado y pensando en lo que va a ser la segunda parte del torneo para poder tratar de hacerlo lo mejor posible", señaló.

📊 Los números de Felipe Méndez en Colo Colo

🏟️ 17 partidos jugados

⚽ 0 goles

✅ 1 asistencia

⏰ 645 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Deportes La Serena

📅 Fecha: Sábado 19 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

