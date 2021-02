11:24 - 13/02/2021

Gilabert desestimó la recomendación del VAR: Los audios del penal no cobrado a Colo Colo

Una polémica que parece no tener fin: Este sábado se liberaron los audios del VAR en el controvertido supuesto penal no cobrado a Colo Colo, en el que se escucha claramente que los asistentes de video le recomendaron al árbitro Francisco Gilabert que pitara una pena máxima, la cual no fue estimada por el juez central. (Video: ANFP)