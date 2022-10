Iván Morales: Aclaré las cosas con Daniel Morón, si lo veo le doy un abrazo

Iván Morales, ex delantero de Colo Colo y actualmente en Cruz Azul de México, aseguró que aclaró sus problemas con Daniel Morón, gerente deportivo de los albos, tras las declaraciones que hizo su representante contra el ex golero del "Cacique".

"Eso de que no volvería al club mientras esté Morón no lo dije yo, fue mi representante (Juan Cruz Oller), que se molestó al igual que mi familia por unas declaraciones. Pero lo hablamos con Daniel, no tenemos problemas. Si lo veo lo abrazo, le tengo gran cariño", explicó Morales a DirecTV.

Morales también expresó su alegría por el título que conquistó el club en el Campeonato: "Ellos se lo merecen porque demostraron que estaban un peldaño más arriba que el resto de los equipos en Chile".

"Obvio que me hubiese gustado estar, vi con alegría y sana envidia los videos de las celebraciones con mis amigos", agregó.

No obstante, remarcó que su deseo no es volver: "Hoy estoy muy contento en Cruz Azul, que es un grande de México".

Respecto a su estadía en tierras aztecas, Morales admitió que ha sido difícil, "pero de mucho aprendizaje".

"Lógicamente me hubiese gustado jugar mucho más, pero tengo tres años de contrato con Cruz Azul y quiero pelear mi opción en el equipo", precisó.

Por último, expresó su deseo de volver a la selección chilena, dirigida por Eduardo Berizzo.

"No conozco a Eduardo, pero me han dicho que es un buen técnico y muy intenso. Quiero que le vaya bien, porque si es así, nos irá muy bien a todos", comentó.