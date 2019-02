Jorge Valdivia: El discurso de Rueda cambió y voy a pelear por estar en la selección

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia valoró el buen estreno de los albos en el Campeonato Nacional 2019 -triunfo 3-1 sobre Unión Española- y se refirió a la posibilidad de regresar a la selección chilena, asegurando que peleará por estar.

"El año pasado el entrenador (Rueda) le abrió la puerta a jugadores arriba de 30 años. Me sentía bien psicológicamente y futbolísticamente, sentía que merecía un llamado. Pero bajo el discurso de ese minuto, entendí no estar. El discurso cambió y la voy a pelear", expuso.

"Quizá no esté los 90 minutos, pero sí 30, para resolver un partido. Hay jugadores de 20 años que tampoco juegan los 90 minutos con la misma intensidad. Está bien, no está para los 90′ pero quizá para 30′, cuando el joven se canse a los 60′, ahí está Valdivia", agregó.

El buen debut de Colo Colo

Sobre lo mostrado ante Unión Española, aseguró que "estábamos confiados de que las cosas iban a mejorar cuando los partidos fueran de verdad y eso se vio reflejado ante Unión Española con un Colo Colo jugando bastante bien y que hizo tres goles ante un rival que nos ganó en el Torneo de Verano".

"Después del partido de la Noche Alba dije que necesitábamos refuerzos, si hubiésemos ganado también lo decía. Los refuerzos se han ido adaptando rápidamente a lo que Mario quiere. Yo estaba tranquilo, no se dieron los resultados pero sí veíamos cosas que hace tiempo no sentíamos, como el orden táctico. En pretemporada es difícil llegar a lo que el entrenador y el hincha quieren, es un proceso de adaptación", añadió.

Asimismo, expresó que "el mayor rival de Colo Colo somos nosotros mismos. El año pasado cometimos errores de encarar relajados algunos partidos, fuimos perdiendo puntos y confianza. Por eso digo que pelearemos con nosotros. La Católica tiene un equipazo, la U también y a medida que se vayan formando serán fuertes. Pero si confiamos y creemos, difícilmente tengamos partidos malos".

¿Cuándo vuelve?

Respeco a la lesión que le impidió perderse el inicio del torneo, aseguró que "lamentablemente durante el torneo de verano recibí un golpe un poco más fuerte de lo que pensamos en ese minuto, lo que me tiene algo complicado. Me gustaría estar jugando, pero si debo estar tres semanas fuera para sanar al 100 por ciento, lo haré".

"La semana antes de Unión, aceleré el proceso y me volví a resentir. Por eso aclaro que si tengo que estar dos, 10 ó 20 días, los voy a estar no solo recuperándome de la lesión, sino físicamente. He cometido errores de acelerar los procesos, lo que es perjudicial para el equipo y uno mismo. Quizá es menos de tres semanas, lo que sea será en beneficio mio, del grupo y el entrenador", agregó.