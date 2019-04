Jorge Valdivia: Espero alcanzar luego la condición de titular con un nivel que me lo permita

El volante Jorge Valdivia reconoció que aún lucha por recuperar su mejor nivel y así tomar una camiseta indiscutida como titular en Colo Colo. Además, afirmó que el plantel del "Cacique" tiene la intención de ser campeón a nivel local y seguir avanzando en la Copa Sudamericana y que para ello cuenta con jugadores importantes.

"Espero que cuando sienta que estoy bien futbolística y físicamente, pueda poner esa dificultad que todos los futbolistas ponen a sus entrenadores y hacer que la decisión sea difícil; son once los titulares y el resto tiene que esperar esa oportunidad. Espero alcanzar luego esa condición de titular con un nivel que sienta que me permita serlo", señaló.

"Nosotros vamos a pelear todo, queremos ser campeones, tenemos jugadores para serlo y en la Copa Sudamericana es de 'mata-mata', ahí cualquier cosa pasa", agregó sobre los objetivos del cuadro "popular".

Valdivia también comentó que las exigencias del técnico Mario Salas son similares a las que tenía Pablo Guede y que en ese sentido "uno siempre crece con todos los entrenadores", para luego sostener que "uno tiene que tomar esa experiencia de cada uno de los técnicos y sacar lo mejor para después desarrollarlo en la cancha".

En ese sentido, el volante colocolino reiteró que sus estadísticas desde que llegó al club "son positivas" y que "siempre dije que quería ser campeón", por lo que le podría generar impaciencia el hecho de sumar pocos minutos en esta temporada, pero que "es algo lógico, hay una recomendación de los especialistas que saben" cuándo volver a la acción tras recuperarse de una lesión.

"En el torneo nacional esperamos ir lejos, queremos ser campeones, es una de las metas, poder dar una alegría a nuestra gente y tenemos jugadores capacitados para lograr eso e ir lo más lejos posible en la Sudamericana", insistió.

Consultado sobre los constantes cuestionamientos a su edad, dijo que para él "el fútbol se juega con los pies y la cabeza. Voy a responder con fútbol".

Por ello, manifestó que "nuestro trabajo es hacérsela difícil al entrenador y si tiene a los jugadores en condiciones es un problema que tiene que resolver, si estoy bien me gustaría siempre ser titular, uno tiene que respetar los momentos y la jerarquía y en este caso el entrenador decide quién juega y quién no".

La selección chilena y sus deseos de estar

Por otra parte, Jorge Valdivia reconoció que le gustaría formar parte de la selección chilena, pero aclaró que "no solo a mí, a todos mis compañeros les gustaría estar siempre en la selección".

"Pero siempre lo he dicho, tengo que estar jugando bien, intenso, entonces me gustaría estar, pero con las condiciones que me lleven a eso, que lo van a determinar los partidos. Hay que pelear un cupo a los jugadores del extranjero, que es siempre difícil".