Jorge Valdivia interpuso millonaria demanda contra Blanco y Negro

El futbolista Jorge Valdivia interpuso una demanda a través de su abogado Gerardo Otero contra Blanco y Negro, en la cual exige el pago de 356.348.000 pesos por concepto de deudas por prestaciones laborales.

El recurso legal fue ingresado el 7 de febrero en el tribunal laboral de Santiago.

Según informó La Tercera, el "Mago" aduce que Blanco y Negro no cumplió obligaciones pactadas en su llegada al "Cacique", cuando firmó contrato a cambio de 1,8 millones de dólares correspondientes al vínculo laboral, contrato de cesión de derechos de imagen y derechos económicos.

El volante exigió en su llegada que se le entregara la recaudación total de un amistoso que se organizaría en un plazo definido, según el medio, en 12 meses desde suscrito el acuerdo o a cambio de eso, 200 mil dólares líquidos.

En caso de renovar contrato, lo que se hizo de manera automática, se debía hacer otro amistoso o de lo contrario, pagarle el mismo monto.

Además, Valdivia pidió que le pagaran 5 millones de pesos líquidos por avanzar de fase en la Copa Libertadores, pero si no disputaban el torneo debían cancelarle 10 millones de pesos si es que disputaba la mitad de los minutos de la temporada.

En este punto, acorde a lo publicado por el medio antes señalado, la parte acusatoria se equivocó al postular que Colo Colo no jugó el torneo en el 2018.

Desde Colo Colo se defendieron señalando que le pagaron "fiel y oportunamente" el total de remuneraciones y demás prestaciones laborales.

En lo relativo a los partidos amistosos no disputados, Blanco y Negro alega que se trata de una denuncia que debe ser resuelta en un tribunal civil y no laboral, pero además argumentan que el jugador no "siempre estuvo llano y dispuesto a participar de los encuentros a realizar".