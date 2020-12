Jorge Valdivia: No quiero defraudar la confianza que tiene depositada el hincha

Jorge Valdivia, flamante refuerzo de Colo Colo, se refirió a los motivos que lo llevaron a firmar nuevamente en el club donde se forjó y apuntó que es una oportunidad única para hacer las cosas bien y no defraudar a los hinchas, que están esperanzados en salir de la crisis que tiene al equipo en el último lugar del Campeonato Nacional.

"Escuché a Marcelo Barticciotto en la radio donde trabaja, Cooperativa, y me llegaron sus palabras. Que no hay nada más complicado que defraudar a la gente. Me sentí identificado. No quiero defraudar la confianza que tiene depositada el hincha. Asi que no llego con miedo, voy con todo", declaró en ESPN.

El "Mago", quien explicó que terminó su contrato con Mazatlán en México, también apuntó a la necesidad de que el plantel y la institución encuentren estabilidad, porque esa tranquilidad "marca diferencia".

"Es complicado hablar cuando uno está en la institución. Si uno dice algo puede no recibirse bien. Yo creo que en la estabilidad que le puede dar el club a los entrenadores y los jugadores. Todos sabemos lo que pasó con los jugadores con el seguro. Yo pongo como ejemplo a Católica. Cuando tienes una estabilidad institucional marca la diferencia", explicó.

Asimismo, remarcó que "somos el equipo más popular, el más exitoso y lo que podamos hacer o declarar repercute de una manera distinta. La estabilidad institucional se refleja en la cancha, y si hay tranquilidad, las cosas van bien, como Católica".

Por ese motivo, Valdivia evitó referirse a su salida del equipo en la temporada pasada y las declaraciones contra dirigentes de Blanco y Negro este año.

"Cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra, Lo que pasó es lo que menos interesa en Colo Colo, lo que urge ahora es ganar. No quiero dedicarme a explicar lo que dije. Lo que me lleva a estar en Colo Colo es trabajar juntos para salir adelante", argumentó.

"El equipo y los jugadores necesitan tranquilidad y no voy a ser yo, quien lleva uno o dos días, quien enciendea un fuego que hay que dejar atrás", precisó.

Finalmente, no dio fecha para su retorno a la cancha: "Yo dije que necesito recuperarme físicamente y muscularmente, pero sé que no hay tiempo. Voy sobre la marcha y quiero estar a disposición para ayudar al equipo".