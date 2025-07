Jugador desechado por Colo Colo es protagonista de GRAN POLÉMICA en Argentina

Un jugador desechado por Colo Colo es el gran protagonista del fútbol argentino por estos días, ya que tiene una tremenda polémica con su equipo, en un tira y afloja muy desgastante para ambas partes.

❓ ¿Qué jugador desechado por Colo Colo está en la polémica en Argentina?

Keylor Navas, el ex guardameta del Real Madrid y PSG que estuvo a punto de llegar a Colo Colo a principios de año, se encuentra en el centro de una fuerte controversia en Argentina. El portero costarricense no ha jugado con Newell's Old Boys porque presiona para marcharse a Pumas UNAM de México.

🚨 ¿Por qué Keylor no juega con Newell's?

La situación se tornó insostenible este fin de semana cuando Keylor Navas se negó a ser titular contra Banfield por segunda jornada consecutiva. El técnico Cristian Fabbiani había confirmado que el tico estaría en el arco, pero el propio jugador le manifestó que no quería atajar e ir al banco de suplentes.

Esta actitud no fue admitida por el cuerpo técnico ni por el presidente Ignacio Astore, quienes tomaron la decisión de separarlo definitivamente del plantel. Faustino Piotti, portero de 21 años, fue llamado para ocupar el lugar en la banca, mientras que Williams Barlasina volvió a ser titular.

La prensa argentina reportó que la relación entre Navas y el club está totalmente rota. Los medios trasandinos aseguran que esta sería la manera del ex Real Madrid de presionar a la directiva para acelizar su salida y llegar a la Liga MX.

⚪⚫ ¿Qué pasó entre Colo Colo y Keylor Navas en enero?

Keylor Navas estuvo a detalles de ser jugador de Colo Colo a principios de 2025. Las negociaciones avanzaron tanto que se llegó a establecer un acuerdo de palabra entre las partes y un monto salarial que bordeaba los 80 millones de pesos mensuales.

El presidente Aníbal Mosa se involucró personalmente en las gestiones con el entorno del costarricense. Navas había mostrado disposición a rebajar sus pretensiones salariales para llegar al Monumental y vivir en Santiago junto a su familia.

Sin embargo, el fichaje se frustró en el último minuto cuando Jorge Almirón optó por la continuidad de Brayan Cortés por encima del tico. Los albos privilegiaron no ocupar un cupo de extranjero en el arco y finalmente renovaron al portero chileno pese a que había buscado su salida.

💰 ¿Cuál es el conflicto actual de Keylor Navas en Argentina?

Pumas UNAM realizó una nueva oferta de 2.3 millones de dólares para llevarse a Keylor Navas. Sin embargo, Newell's Old Boys exige 3 millones de dólares para dejar salir al guardameta centroamericano.

El costarricense ha manifestado su deseo de estar cerca de su familia que se mudó de Rosario a Costa Rica. Esta situación familiar es la principal razón por la cual Navas busca llegar a México, donde los traslados serían más sencillos que desde Argentina.