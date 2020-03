Nicolás Maturana: "No me citan porque Espina no quiere"

Nicolás Maturana, delantero de Colo Colo, desató polémica con una publicación en redes sociales al acusar que no es citado en el cuadro popular por decisión del director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina.

"No me citan porque Espina no quiere que me citen", escribió el jugador en sus historias de Instagram, la cual recogió Dale Albo.

Maturana regresó a Colo Colo para este temporada después de estar a préstamo en Universidad de Concepción, pero no fue considerado por el cesado Mario Salas. Ni siquiera fue presentado en la Noche Alba, aunque sí fue inscrito como jugador oficial del plantel.

No es primera vez que Maturana causa controversia en redes sociales. El año pasado, cuando se consumó su retorno al club, escribió "me quieren aburrir, pero voy a luchar por lograr mi objetivo".

Consignar que Maturana no ha disputado minuto alguno en estas seis fechas del Campeonato Nacional.