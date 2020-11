Omar Labruna: A Colo Colo le está pasando lo de River

El otrora entrenador de Colo Colo Omar Labruna comentó el atribulado presente que vive el cuadro albo y aseguró que al conjunto popular la están pasando situaciones similares a las que vivió River Plate en 2011, año en que descendió a la B en el fútbol argentino.

"Podría pasar. En River cuando descendió el presidente era Daniel Pasarella, que fue un grande como jugador y entrenador, pero en la gestión como presidente no le fue bien porque pensó que desde la oficina se pueden armar un montón de cosas. Ojalá puedan salir de esta situación. Hoy el fútbol es muy parejo. Los rivales ya te pierden el respeto, no miran que en frente está la camiseta de Colo Colo. Ven que es un equipo vulnerable, que no está fuerte anímicamente, que no lastima ofensivamente. Los rivales te salen a jugar de igual a igual, eso le pasó a River. Le está pasando a Colo Colo, cualquiera viene a Macul a jugar de igual a igual. Antes se metían todos atrás y jugaban de contragolpe", comentó Labruna en entrevista con La Tercera.

"Se parecen (ambas situaciones), con todo el sentimiento que tengo con River, en las malas administraciones, en contratar jugadores que no estaban en ese momento para el club, en no creer en un cuerpo técnico, en cambiarlos. Las malas administraciones llevan a la institución a estos problemas como le a River, esperemos que no sea el caso de Colo Colo", añadió.

Labruna dijo que confía en Gustavo Quinteros para salir de la incómoda posición.

"No es la realidad de lo que marca una institución de los quilates de Colo Colo. El equipo más importante de Chile, el más grande. Hoy veo que el equipo no está bien. En el campeonato chileno está bastante complicado. Asumió Gustavo Quinteros, lo conozco, tenemos una muy buena relación. Su capacidad será muy importante. Conoce el fútbol chileno, salió campeón con la Católica. Tiene trayectoria a nivel clubes y selecciones, pero lamentablemente a veces los técnicos dependemos de la conformación de los planteles y veo que el plantel de Colo Colo tiene algunos baches", dijo.