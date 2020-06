Paredes: La ANFP no me quitó ningún gol, solo un funcionario dijo que tenía 215

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes apuntó al gerente de ligas profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, como uno de los responsables en torno a la polémica por su cantidad de conquistas como goleador histórico de la Primera División y reiteró su tranquilidad porque esa cifra es de 216 y no de 215.

"La ANFP no me ha quitado ningún gol. Solo fue un funcionario el que salió diciendo que tenía 215. No fue la ANFP, que tiene más de cien años de historia, mientras él lleva poco tiempo", sostuvo en diálogo con El Mercurio.

"Me da risa que ese funcionario salga a hablar, cuando resulta que me recibió y estuvo junto a Sebastián Moreno dándome el premio. Es algo muy raro", complementó Paredes.

El debate surgió luego que un grupo de investigadores señalara que un gol del ariete a Cobresal anotado en el 2011 debería anularse debido a que el partido se resolvió por secretaría; sin embargo, desde la ANFP aclararon que sí se cuenta la anotación pues el pleito no se anuló.

Desde la ANFP en primera instancia acogieron esa teoría, pero luego el propio Rodrigo Robles la descartó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, donde afirmó que "la información de nuestras plantillas registra esa anotación y no nos corresponde perjudicar a Esteban".

"Mi récord vale, porque fue en la cancha y no tiene por qué discutirse. Me da risa: han pasado nueve años del gol y más de ocho meses del récord y me pregunto por qué no antes", dijo el goleador al matutino.